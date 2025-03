Verso Juve Women-Roma, il ricordo del match del 18 settembre 2022

La Juve sul proprio sito ufficiale ha voluto ricordare la vittoria della Women contro la Roma nel settembre 2022

La Juve sul proprio sito ufficiale ha voluto ricordare la vittoria della Women contro la Roma nel settembre 2022: “Inizia il 2 marzo la fase fondamentale della Poule Scudetto per il campionato femminile. La Juve affronta la Roma Campione d’Italia in carica a Biella. Una partita che è ormai un classico del calcio femminile italiano, e vi raccontiamo perché. C’è qualche assenza nell’organico bianconero quando si arriva alla gara con la Roma, ma in casa Juve non si perde il sorriso, come si vede dalla foto d’inizio delle 11 ragazze scelte da Joe Montemurro: Peyraud-Magnin; Nilden, Rosucci, Salvai, Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Cernoia; Bonfantini, Girelli, Beerensteyn”.

Juve Women, la vittoria contro la Roma nel 2022

"Gara tosta, ricca di capovolgimenti di fronte, come s'addice a un big-match. La prima opportunità è sui piedi di Caruso. Arianna calcia da buona posizione, ma viene prima murata e poi, sulla successiva conclusione, non riesce a centrare il bersaglio. Attorno al ventesimo minuto inizia una vera e propria sfida nella sfida tra l'attaccante più pericolosa della Roma e Peyraud-Magnin. Pauline è impeccabile nei suoi interventi su Valentina Giacinti e permette alla Juve di mantenere la porta inviolata. Un'operazione che riuscirà fino alla conclusione della gara. Si va all'intervallo col risultato ancora inchiodato sullo 0-0. A inizio ripresa la Juve cambia marcia. Il primo acuto è di Girelli, che conclude verso la porta di Ceasar e si vede negare il gol dalla traversa. L'appuntamento con il gol è solo rimandato di pochissimo. Un minuto dopo Valentina Cernoia inventa un tiro-cross che inganna tutti e va a collocare la palla in rete. É la giocata decisiva, che vale la conquista dei 3 punti da parte della Juventus".