Juve Women, ufficiale il rinnovo di contratto di Lenzini

Con un comunicato ufficiale la Juve ha annunciato il rinnovo della giocatrice della squadra Women Martina Lenzini: “Ancora avanti insieme. Martina Lenzini ha firmato infatti il rinnovo di contratto con la Juventus Women prolungando il suo rapporto con i colori bianconeri fino al 30 giugno del 2028“.

Juve, il comunicato sul rinnovo di Lenzini

"Bianconera sin dagli albori del progetto Juventus Women, Lenzini è un esempio perfetto di dedizione e crescita costante. Dopo aver vinto il primo storico scudetto nella stagione 2017/2018, Martina ha trascorso un periodo in prestito al Sassuolo per poi fare ritorno a Torino e diventare una colonna portante della squadra e, in particolare, del reparto difensivo. La sua solidità, la sua caparbietà e le sue letture del gioco l'hanno resa a tutti gli effetti una giocatrice decisiva per la Juventus. 143 le presenze collezionate in maglia bianconera con le quali la calciatrice classe 1998 ha conquistato sei trofei: due campionati, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Con il suo talento, la sua grinta e il suo amore per il Club, siamo certi che Lenzini continuerà a scrivere pagine importanti nella storia bianconera, tutte da vivere assieme. Congratulazioni, Martina!", ha concluso il club bianconero.