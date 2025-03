Juve Women, rinnovo di contratto per Kullberg fino al 2026

Rinnovo di contratto in casa Juve Women. Ecco il comunicato: “Una bella notizia per la difesa bianconera: Emma Kullberg ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2026. L’esercizio dell’opzione di rinnovo conferma la volontà del club di continuare a costruire un futuro ambizioso, contando su una delle protagoniste della nostra squadra. Arrivata alla Juventus nel 2024, Emma si è subito affermata come un elemento chiave della retroguardia bianconera. La sua esperienza internazionale, il senso della posizione e la capacità di guidare il reparto difensivo hanno reso il suo contributo prezioso sia in campionato che nelle competizioni europee. Kullberg continuerà dunque a dare il suo apporto alla crescita della squadra, mettendo la sua qualità e il suo carisma al servizio delle compagne. La sua presenza sarà fondamentale per affrontare le nostre sfide. Congratulazioni, Emma! Avanti insieme!”.

Juve Women, le parole di Kullberg