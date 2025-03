Juve Women, ufficiale la qualificazione alla prossima UWCL

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della qualificazione in UWCL.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato sulla prossima partecipazione alla UWCL: “La terza giornata del girone di andata della Poule Scudetto di Serie A Femminile si è chiusa con un importante verdetto: a seguito del pareggio per 3-3 tra Inter e Milan, la Juventus Women ha ottenuto l’aritmetica qualificazione alla prossima edizione della UEFA Women’s Champions League. LA CLASSIFICA DELLA SERIE A FEMMINILE 2024/2025 Attualmente, dopo le prime tre partite della fase finale, la classifica della Serie A Femminile è la seguente: 1) Juventus -> 49 punti (21 partite giocate); 2) Inter -> 39 punti (20 partite giocate); 3) Roma -> 38 punti (20 partite giocate); 4) Fiorentina -> 32 punti (20 partite giocate); 5) Milan -> 28 punti (21 partite giocate)”.

Le parole di Canzi

"È la nostra seconda sconfitta in un anno in Serie A: è difficile da digerire perché vediamo il traguardo vicino e questo ci porta ulteriore fastidio, ma analizzandola con lucidità dobbiamo soltanto cercare di recuperare energie e di compattarci perché siamo arrivati a questo punto tutte insieme e così riusciremo ad andare avanti. Quando si perde c'è voglia di giocare subito per rifarsi, quindi la sosta dà un po' noia, ma al tempo stesso ci permetterà di avere dei giorni in più per lavorare e per rifiatare e recuperare altre giocatrici".