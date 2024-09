Juve Women, primo gol per Lehmann: esulta come… Douglas Luiz

Primo gol con la maglia della Juve Women per Alisha Lehmann: la calciatrice ha esultato come Douglas Luiz, il motivo

Primo gol in Serie A femminile per Alisha Lehmann che contro il Sassuolo ha subito fatto vedere le sue qualità. La calciatrice svizzera è stata il grande acquisto del mercato estivo della Juve Women, arrivata a Torino insieme al suo fidanzato Douglas Luiz. Non è un caso quindi che l’esultanza per la prima rete in bianconero l’abbia dedicata proprio al centrocampista brasiliano.

Juve Women, Lehmann segna ed esulta come Douglas Luiz

Finale di partita di Sassuolo-Juve Women: Lehmann si invola da sola davanti al portiere avversario e lo supera con uno scavetto. Poi l’esultanza a mimare un pescatore, proprio come fa il suo fidanzato. La speranza è che sia di buon auspicio visto l’inizio in salita dell’ex Aston Villa.