Juve Women, primo contratto da professionista per Ferraresi

La Juve Women ha ufficializzato il primo contratto da professionista per un giovane talento della squadra Primavera. Ecco il comunicato: “Lo sguardo rivolto al futuro della Juventus Women prosegue. Eleonora Ferraresi ha firmato infatti il primo contratto della sua carriera da professionista con scadenza fissata al 30 giugno del 2027. La giovane attaccante, nata a maggio del 2007, è grande protagonista – 11 le reti finora realizzate – della Primavera bianconera ancora imbattuta in stagione e ha anche trovato l’esordio in Prima Squadra nel match di Women’s Champions League entrando nel finale di partita contro il Valerenga lo scorso dicembre. E ora per Ferraresi un’altra soddisfazione: complimenti Eleonora!”.

Juve Women, le parole di Canzi

Ora la Juve Women si prepara a sfidare l'Inter in Serie A. In conferenza stampa mister Canzi ha detto: "Ho visto rabbia, voglia di ricominciare subito. La nostra sconfitta ha fatto notizia, ed è un grande onore per noi, perché dimostra quanto siamo considerati. È un motivo in più per affrontare le prossime partite con slancio e determinazione. Giocare così presto ci dà l'occasione di rimetterci subito in gioco e dimostrare che gli errori commessi sono stati, come dicevo prima, episodici. È una partita importante, ma non decisiva, perché fortunatamente, il lavoro fatto finora ci garantisce ancora un buon margine".