Juve Women, i precedenti del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La sesta giornata della Poule Scudetto – la seconda e decisiva fase della Serie A Femminile – vedrà la capolista Juventus Women affrontare la Roma. Fischio d’inizio in programma domenica 13 aprile 2025 alle 11:30 a Roma. Di seguito alcune curiosità legate ai precedenti tra le due squadre, tra regular season e Poule Scudetto. La Juventus ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro la Roma (1P), dopo aver perso quattro delle cinque precedenti nella competizione (1V); in generale, la formazione bianconera è quella che ha battuto più volte le giallorosse nel massimo campionato: 12, almeno cinque più di qualsiasi altra – l’1-1 del 5 marzo 2022 completa il bilancio”.

Gli altri precedenti

“Sono inoltre 42 i gol subiti dalla Roma in Serie A contro la Juventus, almeno 14 più di quelli concessi a qualsiasi altra formazione nel torneo dalle giallorosse. La Roma ha vinto le ultime quattro sfide casalinghe di Serie A contro la Juventus (record di successi interni per una singola squadra contro le bianconere nella competizione), dopo aver rimediato cinque sconfitte nelle prime cinque. Inoltre, solo contro il Milan (15) la formazione piemontese ha subito più reti in trasferta che contro le capitoline (14). Nelle cinque sfide tra Juventus e Roma nella post season di Serie A (tutte in Poule Scudetto) il bilancio è a favore delle bianconere, che contano tre successi contro i due delle giallorosse. Nessuna delle due formazioni finora è invece riuscita a tenere la porta inviolata: 26 reti totali, 5.2 in media a match. La Juventus ha segnato in ognuna delle 18 gare di Serie A disputate contro la Roma; contro nessuna formazione le bianconere vantano una striscia aperta più lunga di match con almeno una rete all’attivo in campionato – a 18 anche il Sassuolo; mentre in generale solo con la Fiorentina hanno fatto meglio (19)”. Intanto ecco le parole di Brio<<<