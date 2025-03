Juve Women, i precedenti in vista dell’Inter

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche dei precedenti con l'Inter.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle bianconere. Ecco il comunicato: “La quinta giornata della Poule Scudetto – la seconda e decisiva fase della Serie A Femminile – vedrà la capolista Juventus Women affrontare l’Inter. Fischio d’inizio in programma domenica 30 marzo 2025 alle 16:00 a Milano. Di seguito alcune curiosità legate ai precedenti tra le due squadre, tra regular season e Poule Scudetto. La Juventus è, con la Roma, una delle due squadre che hanno battuto più volte l’Inter in Serie A (11 – 4N, 1P) e quella che ha tenuto più volte la porta inviolata con le nerazzurre (otto). Tuttavia, le bianconere hanno pareggiato le ultime due trasferte in casa delle nerazzurre e solo contro la Roma finora (4P) sono rimaste per almeno tre match esterni di fila senza vincere”.

Le altre statistiche

“L’Inter ha incassato ben 43 reti in 16 match contro la Juventus in Serie A (almeno sette più che con qualsiasi altra avversaria); in più, nelle 14 sfide in cui non ha tenuto la porta inviolata, ha sempre subito almeno due gol. Questo sarà il quinto incrocio tra Inter e Juventus nella post season di Serie A dopo i quattro precedenti in poule scudetto tra il 2023 e il 2024, in cui le due formazioni hanno registrato un successo a testa e due pareggi.

Contro nessuna avversaria le bianconere hanno collezionato meno punti che con le nerazzurre nella seconda fase del campionato: cinque come contro il Milan. La Juventus è l'unica squadra contro cui l'Inter non ha mai vinto in casa in Serie A tra quelle ospitate più di due volte nella competizione: due pareggi e sei sconfitte in otto incontri. In generale, l'altra avversaria con cui non ha mai centrato un successo davanti al suo pubblico è la Florentia San Gimignano (1N, 1P). Sia Juventus che Inter hanno registrato il loro record di pareggi con una singola avversaria in Serie A proprio contro la rispettiva rivale di questo match: quattro segni X, l'ultimo dei quali il 20 ottobre scorso".