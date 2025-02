Juve Women, le statistiche del match con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Sulla strada della Juventus Women in Coppa Italia Femminile, ora, c’è la doppia sfida contro la Fiorentina, valida per la semifinale della competizione. Si parte dal match tra toscane e piemontesi al Viola Park di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Fischio d’inizio fissato alle ore 15:00 di domenica 16 febbraio 2025. Di seguito alcune curiosità legate ai precedenti tra le due squadre. La Juventus è rimasta imbattuta in 20 dei 25 precedenti con la Fiorentina in tutte le competizioni (18V, 2N) e ha ottenuto quattro successi senza subire gol nei quattro più recenti. Nella loro storia, solo contro due avversarie finora le bianconere sono riuscite a inanellare cinque vittorie di fila con annesso clean sheet: Verona (otto) e Tavagnacco (cinque)”.

Gli altri precedenti

“La Juventus, oltre ad essere la squadra contro cui la Fiorentina ha perso più partite in tutte le competizioni (18), è anche l’avversaria con cui la formazione viola ha la media gol più bassa tra quelle affrontate almeno cinque volte: 0.84 (21 reti in 25 match). Questo sarà il terzo incrocio in una semifinale tra Fiorentina e Juventus considerando tutte le competizioni, dopo la doppia sfida nella Coppa Italia 2023/2024, terminata con due successi a favore delle toscane: 1-0 all’andata al Viola Park e 1-3 al ritorno a Biella. Nessuno dei 10 incroci tra Juventus e Fiorentina, tra tutte le competizioni, giocati in casa della squadra gigliata è terminato in parità: sette successi per le ospiti e tre per le padrone di casa. Le bianconere, inoltre, non hanno subito gol nelle due trasferte più recenti e non sono mai arrivate a tre clean sheet esterni di fila contro le toscane. Solo contro la Roma (cinque) la Juventus ha perso più trasferte che contro la Fiorentina, considerando tutte le competizioni: tre”. Intanto ecco le parole di Benitez<<<