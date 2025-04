Juve Women, i precedenti in vista del Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della sfida contro il Milan.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La settima giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile vedrà la Juventus Women impegnata allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella contro il Milan venerdì 18 aprile 2025 alle 17:30. Un match fondamentale per le bianconere, che cercano la vittoria decisiva. i precedenti La Juventus è imbattuta in 13 delle 16 sfide di Serie A contro il Milan grazie a 10 vittorie e tre pareggi, l’ultimo dei quali proprio nel confronto più recente, in questa poule scudetto: 2-2 il 9 marzo”.

Gli altri precedenti

“Nel massimo campionato, le bianconere hanno chiuso in equilibrio due incontri di fila solo con due avversarie finora: Sassuolo e Atalanta Mozzanica. La Juventus è la squadra contro cui il Milan ha perso più partite in Serie A: 10, inclusa la sconfitta più ampia patita nel torneo (6-0 il 9 febbraio scorso). Le rossonere, inoltre, dopo le tre sconfitte nelle tre trasferte più recenti con le bianconere, potrebbero incassare quattro ko esterni di fila nel massimo campionato contro una singola avversaria per la seconda volta, dopo i quattro contro la Roma tra il 2022 e il 2024”. Intanto ecco le parole di Pavan<<<