Juve Women, tutti i numeri di Arianna Caruso

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche dell'addio di Arianna Caruso.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Arianna Caruso ha contribuito a scrivere la storia della Juventus Women e i numeri parlano per lei: con 237 presenze in tutte le competizioni, la calciatrice con più apparizioni nella storia della squadra bianconera. Nelle Competizioni Nazionali e Internazionali Nel dettaglio, Caruso ha disputato 158 partite in Serie A, il numero più alto mai registrato per una giocatrice della Juventus nel massimo campionato italiano (almeno 13 più di qualsiasi altra, esclusi i playoff). In Coppa Italia ha collezionato 35 presenze, in Supercoppa Italiana 8, mentre nelle competizioni europee ha un totale di 36 presenze, di cui 25 in Champions League e 11 nelle fasi di qualificazione”.

Gli altri numeri

“Nessuna giocatrice ha mai indossato la maglia bianconera più volte di lei in queste competizioni. Un Contributo Offensivo importante Oltre alle sue qualità da leader e regista, Arianna Caruso si distingue anche per la sua prolificità in zona gol. Con 60 reti segnate in tutte le competizioni, è la terza miglior marcatrice della storia della Juventus Women, preceduta solo da Cristiana Girelli (126) e Barbara Bonansea (90). In Serie A, dal 2020/21, Caruso ha partecipato a 57 reti tra gol (32) e assist (25), un dato che la rende la centrocampista più influente della competizione in questo periodo, superando anche Manuela Giugliano (55). Più in generale, considerando tutte le stagioni dal suo primo gol in Serie A (2015/16), solo Giugliano (64) ha segnato più di lei (47) tra le centrocampiste”. Intanto ecco le parole di Locatelli<<<