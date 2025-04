Juve Women, tutte le novità per la Serie A 2025/26

In vista della prossima stagione la Juve Women ha pubblicato un aggiornamento con tutte le novità per la Serie A 2025/26

In vista della prossima stagione la Juve Women ha pubblicato un aggiornamento con tutte le novità per la Serie A 2025/26: “L’Assemblea della Divisione Serie A Femminile Professionistica ha dato il via libera alla nuova struttura della Serie A Femminile per la stagione 2025/2026. In seguito alla riforma dei campionati, il numero di squadre partecipanti alla massima serie salirà da 10 a 12, mentre la Serie B passerà da 16 a 14 formazioni. Il campionato si disputerà con un girone unico e la formula del doppio confronto (andata e ritorno), per un totale di 22 giornate. Approvato anche il format della Coppa Italia: il torneo inizierà con un turno preliminare a eliminazione diretta riservato alle neopromosse in Serie B. A seguire, nel primo turno entreranno in gioco le squadre della serie cadetta e le ultime quattro classificate della Serie A – secondo la graduatoria che sarà pubblicata in seguito –. Dal secondo turno parteciperanno le restanti otto squadre della Serie A. Quarti e semifinali si giocheranno, come nella stagione in corso, con gare di andata e ritorno”.

Juve Women, le novità per la prossima stagione