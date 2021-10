Juve Women, da Gama a Hurtig: quante bianconere convocate in nazionale!

Tante giocatrici della Juve Women convocate in nazionale: da Peyraud-Magnin fino a Bonansea, passando per Hyyrynen

Dopo la sconfitta contro il Chelsea in UWCL, la Juventus Women di Joe Montemurro non è più imbattuta in stagione. Ora le bianconere si fermeranno per circa due settimane per lasciare spazio alle nazionali. Tante calciatrici della Juvenuts convocate in giro per il mondo, simbolo di quanto la rosa sia ormai di livello e internazionale. Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha comunicato la lista completa di tutte le bianconere che saranno impegnate con le rispettive nazionali. Ecco il comunicato: "L'Italia sarà impegnata nelle qualificazioni per i Mondiali del 2023 contro Croazia (22 ottobre) e Lituania (26 ottobre), con nove bianconere convocate. Tra queste Lisa Boattin, Cecilia Salvai, Martina Lenzini, Valentina Cernoia, Martina Rosucci, Arianna Caruso, Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e Sara Gama.