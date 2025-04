Juve Women, il testa a testa con il Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con il Milan.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della sfida di oggi. Ecco il comunicato: “Se dovesse aggiudicarsi questo match la Juventus si laureerà Campione d’Italia per la sesta volta nella sua storia, dopo le stagioni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Nell’era dei tre punti a vittoria (dalla stagione 1995/1996), nessuna squadra ha conquistato più volte il titolo rispetto alle bianconere: sei, in caso di vittoria, come la Torres”.

Le altre statistiche

“La Juventus, dopo il 2-1 sulla Roma nell’ultimo turno, potrebbe centrare due vittorie di fila per la prima volta in questa Poule Scudetto. Il Milan non ha perso nessuna delle ultime cinque partite di Serie A (2V, 3N) e non registra una striscia di imbattibilità più lunga dal periodo febbraio-maggio 2024 (10 – 8V, 2N); le rossonere, inoltre, dopo il 3-1 e il 5-3 con Roma e Fiorentina, potrebbero vincere tre gare di fila per la seconda volta nel campionato in corso (la prima tra settembre e ottobre). Le rossonere hanno pareggiato sette delle 23 partite disputate nel campionato in corso (9V, 7P), record nel torneo condiviso con la Sampdoria. Solo una volta hanno chiuso una stagione di Serie A con più match in parità: nel 2023/2024 (otto). Il Milan ha vinto solo due delle 11 trasferte disputate nella Serie A 2024/2025 (contro Napoli e Sassuolo tra ottobre e febbraio) – 5N, 4P – almeno la metà dei successi che aveva ottenuto in ognuna delle precedenti cinque stagioni dopo lo stesso numero di gare in esterna”. Intanto ecco le parole di Brambilla<<<