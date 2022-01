Juve Women-Milan, tutte le statistiche della finale di Supercoppa

Tutte le statistiche del match tra Juve Women e Milan, valido per la finale di Supercoppa italiana femminile

Al termine della partita Montemurro ha commentato: «Le finali si giocano per vincerle, con tutte le energie a disposizione. La partita di oggi non è stata assolutamente semplice. Il Milan ha giocato una grande gara e voleva a tutti i costi vincere portare a casa questo trofeo. Quando siamo rientrati nello spogliatoio non eravamo soddisfatti, sapevamo che avremmo dovuto e potuto fare di più. Così è stato e nella ripresa si è vista la vera Juventus, quella che tutti noi conosciamo. Ancora una volta è stato il gruppo a fare la differenza e sono molto contento di questo aspetto. Per me è il primo titolo con le Juventus Women e deve essere soltanto un punto di partenza».