Juve Women, Braghin: “Prestazione poco brillante ma ottimo risultato”

Dopo la vittoria della Supercoppa italiana contro il Milan, il direttore della Juve Women Stefano Braghin ha commentato il match

Ieri la Juve Women ha portato a casa il primo trofeo di questa stagione. Le bianconere sono riuscite a vincere contro un ottimo Milan, che ha messo più volte in difficoltà la squadra di Joe Montemurro. Alla fine però ad alzare la coppa è stata la Juventus, che ha confermato il suo eccezionale periodo di forma. Le bianconere sono infatti prime in solitaria in Serie A, ancora imbattute, miglior attacco e miglior difesa del campionato. Una formazione di livello superiore, come dimostrano i successi in campo europeo. In un Uefa Women Champions League, infatti, la Juventus è riuscita nell'impresa di superare la fase a gironi (battendo avversarie di altissimo livello come Chelsea e Wolfsburg) e ora si preparano ad affrontare il Lione.