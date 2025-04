Juve Women-Milan 2-0: le bianconere sono Campionesse d’italia

Grazie alla vittoria per 2-0 contro il Milan la Juve Women ha vinto il suo sesto scudetto. Ecco il commento del club bianconero: “Tre fischi, ben distinti, e poi la gioia incontenibile. La Juventus Women ha vinto il sesto Scudetto della sua storia. La Juventus Women è tornata a brillare. La Juventus Women è di

Grazie alla vittoria per 2-0 contro il Milan la Juve Women ha vinto il suo sesto scudetto. Ecco il commento del club bianconero: “Tre fischi, ben distinti, e poi la gioia incontenibile. La Juventus Women ha vinto il sesto Scudetto della sua storia. La Juventus Women è tornata a brillare. La Juventus Women è di nuovo campione d’Italia. Sì, di nuovo, dopo i cinque campionati vinti consecutivamente tra la stagione 2017/2018 e la stagione 2021/2022. Questo trionfo, però, ha un sapore speciale, diverso dagli altri, perchè tornare a vivere certe emozioni non era scontato – nonostante sia sempre questo l’obiettivo indossando una maglia prestigiosa come quella bianconera – e, dunque, ora è ancora più bella la sensazione, più dolce, unica. Si tratta di un’emozione che va oltre il semplice risultato sportivo.

Questo Scudetto è il punto di arrivo di un viaggio fatto di passione, sacrificio e determinazione. Le nostre bianconere, in questi mesi, hanno saputo brillare con la grinta di un gruppo estremamente unito che aveva un desiderio chiaro in mente: tornare a vincere. Ogni gol, ogni parata, ogni contrasto e anche ogni caduta – seppure rara – sono stati tutti tasselli fondamentali di un mosaico perfetto che ha portato oggi – venerdì 18 aprile 2025 – alla conquista del titolo. Un titolo vinto con il giusto insieme di elementi: dall’esperienza delle veterane all’ambizione delle più giovani, sempre più presenti all’interno di questo straordinario gruppo”.

Juve Women campionesse d’Italia

“Al triplice fischio le lacrime di gioia si sono mescolate ai sorrisi, gli abbracci si sono stretti in un coro di felicità. Questo titolo è di queste ragazze straordinarie, guidate magistralmente da un altrettanto straordinario condottiero come Massimiliano Canzi che ha saputo tirare fuori il meglio da ognuna di loro, sotto tutti i punti di vista. Questo titolo, però, è anche di tutti noi e di tutti voi, un regalo speciale per ogni tifoso bianconero. È stato un anno di grandi cambiamenti che hanno contribuito in maniera netta a questo trionfo, perchè di trionfo dobbiamo parlare.

Oggi, però, è il momento di lasciare spazio ai festeggiamenti. È il momento di dire una volta in più "grazie" a queste ragazze per il magnifico viaggio che ci hanno permesso di vivere al loro fianco in questa stagione. Un'annata che non è ancora finita perchè il campionato è vinto, ma ci sono ancora due partite in programma – l'ultima delle quali, contro l'Inter, si disputerà nell'affascinante cornice dell'Allianz Stadium – e soprattutto c'è una finale di Coppa Italia che ci attende. Siamo sicuri che questo Scudetto non sia un punto di arrivo, ma uno splendido punto di partenza. GRAZIE, RAGAZZE!", ha concluso il club bianconero.