Juve Women, i cinque migliori match della stagione passata

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con le cinque migliori partite della scorsa stagione della Women . Ecco l'approfondimento: "Una Coppa Italia conquistata contro la corazzata Roma e un secondo posto nella Poule Scudetto proprio alle spalle delle giallorosse: sono questi i numeri raccolti dalla Juventus Women nella stagione 2022/2023. Un’annata particolare, la prima senza la conquista del titolo (dopo 5 Scudetti in fila), ma resa speciale dal trofeo alzato nell’ultima gara ufficiale disputata. La grinta alle ragazze di Mister Montemurro non è di certo mancata in questi mesi, momenti esaltanti e rimonte all’ultimo respiro ripercorse nei 5 migliori match della stagione. PARMA-JUVENTUS 1-2, VITTORIA AL FOTOFINISH Alla nona giornata le bianconere fanno visita al Parma. Al "Tardini" sugli spalti è presente anche Gianluigi Buffon per seguire la gara. La Juventus insegue la Roma in classifica con 4 lunghezze di distacco, una vittoria è quindi d’obbligo per cercare di non far scappare via le rivali. Avvio di marca emiliana: al 19' le padrone di casa passano in vantaggio grazie a un colpo di testa di Martinovic che complica i piani delle nostre ragazze. La Juve ci prova in tutti i modi, ma il portiere gialloblù Capelletti sembra in giornata di grazia, interventi super e pareggio che non arriva. A pochi minuti dal 90' Girelli centra il palo a colpo sicuro, facendo presagire un finale amaro; nel recupero, però, ecco la svolta: siluro da fuori di Boattin che fa centro per l’1-1. Un punto riacciuffato che non accontenta del tutto le ragazze di Montemurro, il Parma non riesce a reagire ed è ancora la squadra bianconera a prendere in mano le operazioni. A tempo scaduto Gunnarsdóttir scaraventa in rete il pallone del sorpasso dopo un’azione corale davvero degna di nota. Una rimonta assurda che permette alla Juventus di rimanere in scia della prima in classifica.

PARMA - JUVENTUS ROMA-JUVENTUS 2-4, IMPRESA IN CASA DELLA CAPOLISTA Prima contro seconda nel big match della 12ª giornata. Le giallorosse sembrano imbattibili nell’ultimo periodo con 8 vittorie di fila e una striscia aperta che certifica il momento d’oro della capolista. La Juventus, dal canto suo, già all’andata era riuscita ad avere la meglio sulle capitoline e punta a vincere per tornare sotto in classifica. Inizio gara shock per le bianconere che subiscono il gol di Serturini dopo appena 100 secondi di gioco, una mazzata che rischia di compromettere il tutto. Il pareggio, però, non tarda ad arrivare: Beerensteyn punisce la difesa alta della Roma e in contropiede non lascia scampo al portiere, è 1-1 al minuto 14. A pochi minuti dall’intervallo ci pensa Girelli a cambiare l’inerzia della partita con un colpo di testa sugli sviluppi di un piazzato, bianconere avanti 1-2 al riposo. La Roma non ci sta e pareggia con Andressa in avvio di ripresa, ma Beerensteyn è in formato extra lusso e firma la doppietta personale al minuto 67. Assedio giallorosso nel finale con la Juventus che, però, trova lo spazio per colpire una Roma tutta sbilanciata in avanti, segna Julia Grosso per il definitivo 2-4. Trionfo juventino e vetta a soli 3 punti. JUVENTUS-FIORENTINA 4-3, RIMONTA FOLLE Sfida da non sbagliare per confermare il secondo posto nella Poule Scudetto, con la Roma che sembra aver preso il largo nella corsa al titolo. Prime fasi di gara complicate per Girelli e compagne, la Fiorentina parte molto bene e dopo circa mezz’ora di gioco le lunghezze da recuperare sono già due: prima segna Catena per le viola e poi un’autorete di Zamanian indirizza la gara per le ospiti. Le idee restano molto confuse, Juventus ancora distratta e terzo gol della Fiorentina con Breitner. Pratica che appare già archiviata per la squadra toscana, ma sul finire di frazione arriva il segnale di vita per le bianconere a opera di Girelli, si va al riposo sul punteggio di 1-3. La ripresa ha una musica totalmente diversa: le ragazze bianconere macinano gioco e creano occasioni a ripetizione, Beerensteyn al 58' disegna una parabola velenosa per il portiere Baldi e riapre la contesa. Passano cinque giri d’orologio e Bonansea regala la parità con una gran conclusione da fuori area. La Juventus ci crede fino in fondo: prima un palo di Girelli lascia l’urlo strozzato in gola, poi Grosso a 8 minuti dal termine trova lo spazio per colpire dalla distanza. È 4-3 a Vinovo, con un’altra rimonta pazzesca per le ragazze di Montemurro.