Verso Juve Women-Lione: tutte le statistiche in vista del match di UWCL

In vista del big match di UWCL tra Juve Women e Lione, il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche

Manca sempre meno al big match tra Juve Women e Lione . In vista della sfida di UWCL il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "L'Allianz Stadium è pronto a illuminare nuovamente i volti delle Juventus Women. Dopo le emozioni vissute nella fase a gironi di Women's Champions League, culminata con la storica qualificazione ai quarti di finale, il prossimo ostacolo si chiama Lione: un grande avversario per un'altra grande sfida. Una sfida da affrontare con entusiasmo e con la consapevolezza acquisita gara dopo gara nel cammino seguito fin qui.

Ada Hegerberg , che ha segnato più gol in UEFA Women's Champions League di qualsiasi altra giocatrice (56), ha segnato tre gol nelle ultime due partite del Lione nella fase a gironi, aggiudicandosi il premio Player of the Match. Tuttavia ha segnato solo una rete nelle ultime sette presenze ai quarti.

Malard, che ha segnato il suo primo gol in UEFA Women's Champions League nel 3-2 per l'OL in casa della Juventus all'andata dei sedicesimi il 9 dicembre 2020, ha siglato il primo gol assoluto della nuova fase a gironi, andando in rete al 10' nel 3-0 contro l'Häcken alla prima giornata (5 ottobre).