Juve Women, alla scoperta del prossimo avversario: il Lione

Domani la Juve Women di Montemurro affronterà il Lione in UWCL. Andiamo alla scoperta della squadra francese

redazionejuvenews

In vista dei quarti di finale di Uefa Women Champions League, il club bianconero è andato ad analizzare i prossimi avversari della Juve Women di Montemurro, il Lione. Ecco il comunicato: "Il sogno europeo delle Juventus Women continua e passa dalla sfida con il Lione che ha vinto più Champions League di qualunque altra squadra. Scopriamo le avversarie delle bianconere. L'appuntamento è per il 23 marzo, alle 18:45, all'Allianz Stadium.

IL CAMMINO

Dopo aver vinto le precedenti cinque edizioni della UWCL (con sette titoli è la squadra ad aver trionfato più volte), il Lione lo scorso anno ha riassaporato l’eliminazione europea ai quarti di finale dopo che nelle precedenti undici edizioni aveva sempre centrato almeno le semifinali. Ad avere la meglio sulla squadra in quel momento campione in carica è stato il PSG. Quest’anno, avendo la scorsa stagione lasciato il trono di Francia proprio alle parigine, il cammino europeo è cominciato dal secondo turno, prima della nuovissima fase a gironi. Mentre le Juventus Women eliminavano il Vllaznia, il Lione superava il Levante con un doppio successo 2-1. Poi i gironi: gruppo D con Bayern Monaco, Benfica e Hacken. Girone chiuso al primo posto con 15 punti in classifica frutto di 5 vittorie e una sola sconfitta, contro il Bayern Monaco per mano dell’ex Kumagai.

LE STELLE

Il Lione ha riabbracciato, dopo l’infortunio, Ada Hegerberg, la giocatrice con più gol all’attivo nella storia della UWCL (56). Le migliori marcatrici stagionali (11 gol) sono Macario e Malard, con quest’ultima miglior marcatrice in campionato a quota 8 reti. Le francesi dovranno fare a meno del portiere titolare, Endler, al suo posto spazio a Bouhaddi, rientrata dal prestito americano all’OL Reign. Con lei sono tornate alla base Maroszan e Le Sommer. Approdata in Francia dagli Stati Uniti anche Lindsey Horan, americana classe 1994 eletta miglior giocatrice della National Women's Soccer League nel 2018. Osservate speciali anche Renard, centrale di difesa già in gol all’Allianz Stadium su rigore, Henry, capitana della Nazionale francese, e Cascarino, talento classe 1997.

I PRECEDENTI

Juventus Women e Lione si sono fronteggiate la scorsa stagione in una sfida importante nella crescita europea delle bianconere. Nel doppio confronto ad avere la meglio sono state le francesi: 3-2 all’Allianz Stadium (Hurtig e autorete di Buchanan per la Juve, Renard su rigore, Malard e Kumagai per il Lione) e 3-0 al Parc OL (Maroszan, Malard e Cayman)". (juventus.com)