Juve Women, Rosucci: “Lione? Non abbiamo nulla da perdere”

In vista dell'importante match di UWCL contro il Lione, la calciatrice della Juve Women Rosucci è intervenuta in conferenza stampa

redazionejuvenews

Questa sera alle 18.45 la Juve Women di Joe Montemurro affronterà il Lione all'Allianz Stadium di Torino, match valido per i quarti di finale di Uefa Women Champions League. Per le bianconere anche solo partecipare a questa partita è un record: nella storia del club, infatti, nessuno era mai arrivato così distante nella competizione. La squadra francese è sicuramente favorita ma la Juventus ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà tutte le avversarie. Riuscirà a vincere?

Intervenuta in conferenza stampa, la calciatrice della Juve Women Martina Rosucci ha detto: “La Champions regala sempre una sensazione difficile da spiegare a parole. Ti dà un’altra carica un’altra energia. Queste gare ovviamente si preparano da sole sotto tutti i punti di vista. E noi di fronte a queste partite ci trasformiamo. Le sfide dell’anno scorso sono state diverse tra di loro. All’andata siamo state sfrontate e giocando con spavalderia le abbiamo messe in difficoltà. Credo che loro abbiano maggior pressione. Noi non abbiamo nulla da perdere e siamo consapevoli della nostra forza. È stato molto importante il percorso fatto nel girone: grazie anche a questa nuova formula siamo riuscite a giocare 6 partite e crescere in termini di esperienza e consapevolezza”.

Ma come scenderanno in campo le bianconere? Montemurro prepara il consueto 4-3-3, con Peryraud-Magnin in porta. In difesa spazio a Lundorf Skovsen, Gama, Sembrant e Boattin, mentre a centrocampo ci saranno Nielden, Junge-Pedersen e Grosso. Tridente d'attacco composto da Bonansea, Girelli e Cernoia. Occhi puntati su Cristiana Girelli, fin qui assoluta protagonista del percorso in Champions League bianconero: per lei ben sei reti in otto presenzi stagionali nella massima competizione europea. Trascinatrice bianconera.

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf Skovsen, Gama, Sembrant, Boattin; Nielden, Junge-Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Cernoia. All. Montemurro.

Lione (4-2-3-1): Bouhaddi; Carpenter, Buchanan, Renard, Bacha; Mbock Bathy, Henry; Cascarino, Macario, Malard; Hegerberg. All. Bompastor.