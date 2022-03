Juve Women, Montemurro: “Il Lione è favorito ma noi non sentiamo ansia”

Alla vigilia del match di UWCL contro il Lione, l'allenatore della Juve Women Montemurro è intervenuto in conferenza stampa

redazionejuvenews

La Serie A è in pausa e mentre la squadra di Massimiliano Allegri si gode qualche giorno di riposo, domani la Juve Women scenderà invece in campo. Le ragazze di Joe Montemurro affronteranno il Lione, match valido per i quarti di finale di Uefa Women Champions League. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico bianconero ha detto: “Se facciamo una bella prestazione le emozioni ci porteranno ai livelli che dobbiamo ottenere. Difficile fare confronti con la gara giocata l’anno scorso, sarà una partita dove il livello del calcio sarà alto. Il Lione è favorito, hanno dimostrato in questi anni di avere giocatrici di grande qualità. La Champions sono momenti, fasi della partita da gestire. Loro partiranno forte e noi dovremo essere bravi a tenere per poi vedere gli sviluppi della gara”.

Sulle condizioni delle calciatrici bianconere ha aggiunto: “Finalmente siamo usciti da questa stanchezza mentale, abbiamo trovato il nostro modo di giocare. La squadra si è rinfrescata in queste settimane, sta bene. Sono contento di aver recuperato Lenzini. Valutiamo e vediamo la situazione per domani sera, dobbiamo considerare anche le prossime partite. Nilden in avanti? La bellezza della nostra squadra è che abbiamo più soluzioni attuabili. Dipende dai momenti della gara, Amanda è cresciuta in tutte le partite. Anche lei potrebbe essere una soluzione”.

La Juve Women arrivando ai quarti di finale ha già fatto un'impresa. D'ora in avanti sarà necessario vincere e divertirsi: “Per me ogni gara è divertimento. Questo è il livello che vogliamo ottenere e in cui vogliamo stare, noi lavoriamo per queste occasioni. Non sento ansia”. Chiosa finale sull'Allianz Stadium di Torino, che ospiterà il match contro la squadra francese: “É bello, ci siamo abituati e vogliamo sempre di più con gli stadi pieni. Le emozioni della gara, di vedere i campioni in campo. Devo ringraziare la società per averci dato quest’occasione”.