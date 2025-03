Juve Women, Lenzini e Caruso nella Top 11 della stagione 2023/24

Martina Lenzini e Arianna Caruso (ora al Bayern Monaco) sono state premiate nella Top11 delle migliori giocatrici della stagione 2023/24

In occasione dell’evento Women4Football le calciatrici Martina Lenzini e Arianna Caruso (ora al Bayern Monaco) sono state premiate nella Top11 delle migliori giocatrici della stagione 2023/24 per le loro prestazioni con la maglia della Juve Women. Lenzini a margine della premiazione ha detto: “Siamo diventate professioniste grazie al lavoro di tutte le donne che hanno giocato prima di noi. Ringrazio ancora chi ha lavorato per noi e lavoreremo anche noi per cercare di portare avanti lo stesso lavoro iniziato prima di noi”.

Juve, le parole di Gama e Rosucci

Sara Gama in veste di vice-Presidente AIC ha aggiunto: "Ringrazio il Presidente Malagò per l'ospitalità e anche Umberto Calcagno per credere nel calcio femminile. Volevamo mettere al centro le ragazze di oggi che vincono questi premi e le ragazze di ieri che ci hanno permesso di essere qui oggi". Martina Rosucci, in rappresentanza dell'Associazione Italiana Calciatori, ha invece detto: "Il mio cammino sportivo mi ha messo di fronte a sfide complicate, ma ho avuto la fortuna di avere il sostegno del Club, delle compagne e della mia famiglia. Venendo alla giornata di oggi, è davvero bello sentirsi parte integrante di qualcosa di veramente grande. Ce ne rendiamo conto quotidianamente ed è davvero molto emozionante".