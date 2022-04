Juve Women, tutte le statistiche in vista del match contro la Lazio

In vista del match di Serie A tra Lazio e Juve Women, il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche

Dopo l'eliminazione dalla Uefa Women Champions League e la vittoria netta per 3 a 1 contro la Sampdoria, oggi la Juve Women di Joe Montemurro scenderà in campo contro la Lazio, match fondamentale per la vittoria della Serie A. Le bianconere sono ormai ad un passo dallo scudetto e battendo le biancocelesti metterebbero una seria ipoteca sulla vittoria del campionato. Battendo la Lazio, infatti, la Juve si porterebbe a quota 53 punti, cinque in più della Roma seconda e con due giornate ancora da giocare. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match:

"CINQUE STELLE - La Juventus ha vinto 5-0 l’unico precedente con la Lazio in Serie A, lo scorso 13 novembre. Quella è anche una delle tre sfide di questo campionato in cui le bianconere hanno realizzato più reti – cinque anche contro Milan e Pomigliano

JUVE E NEOPROMOSSE - La Juventus ha vinto il 100% delle sfide in Serie A contro formazioni neopromosse (23/23) con un punteggio complessivo di 79-8. Le bianconere inoltre hanno tenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime quattro partite contro avversarie provenienti dal torneo cadetto.

AMANDA - La Lazio è l’unica squadra contro cui Amanda Nildén ha sia segnato che servito assist in Serie A; lo scorso 13 novembre sono arrivati il suo primo e unico gol nella competizione e il secondo dei suoi cinque passaggi vincenti. La svedese è prima tra i difensori per assist forniti nel torneo.

BONFA X2 - Contro la Lazio è arrivata, lo scorso 13 novembre, l’unica marcatura multipla in Serie A per Agnese Bonfantini con la maglia della Juventus (doppietta), la terza in generale nel torneo. La classe ’99 è l’unica giocatrice bianconera con 19 presenze in 19 giornate

FINALI - Si sfidano in questo match la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 30’ di gioco in questo campionato (la Juventus, 21) e quella che ne ha incassati di più in questo intervallo temporale (la Lazio, 19)".

