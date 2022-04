Juventus Women, le convocate per la sfida con la Lazio

Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha diramato la lista della convocate in vista della gara contro la Lazio.

La Juventus Women domani affronterà la Lazio , per la ventesima giornata del campionato di Serie A femminile. Una sfida importantissima a pochi turni dal termine, visto che le bianconere potrebbero anche festeggiare la vittoria dello Scudetto, il quinto tricolore consecutivo. La Vecchia Signora avrebbe la possibilità di conquistare il trofeo vincendo domani, ma la Roma , seconda classificata non dovrebbe vincere nel match contro la Fiorentina, incontro che si giocando in questo momento, ad ora sul risultato di 2-2 a pochi minuti dal termine. La Lazio , invece, è praticamente spacciata, visto che le biancocelesti hanno 12 punti e sono penultime in classifica, motivo per cui la retrocessione è praticamente ad un passo, motivo in più per provare a sfruttare l'occasione e aumentare il divario per avvicinarsi alla conquista del campionato.

Il tecnico Joe Montemurro ha diramato la lista delle convocate per il match di domani, gara che si disputerà alle 12.30, tante assenti, soprattutto per un piccolo focolaio covid creatosi dopo il ritorno della calciatrici dalla pausa nazionali. Ecco il comunicato del club bianconero: "Le Juventus Women tornano in campo! Lo fanno contro la Lazio, in trasferta, con appuntamento alle 12:30 di domenica 24 aprile (diretta su Juventus TV). Di seguito la lista delle giocatrici convocate da Mister Montemurro. Non sono disponibili per la gara di domani Lazio-Juventus, invece, le calciatrici Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, Pauline Peyraud-Magnin e Annahita Zamanian che sono risultate positive al Covid-19: le calciatrici sono state poste in isolamento e, in accordo con le Autorità competenti, sono state attivate tutte le procedure in ossequio al protocollo in vigore. È assente anche Tuija Hyyrynen a causa di una lombalgia per la quale ha già iniziato le specifiche terapie."