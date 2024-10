Juve Women, Kullberg e Girelli nella top 11 di giornata - JuveNews.eu

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sulla formazione Women: “La vittoria con la Samp non solo ha confermato le Juventus Women in vetta alla classifica di Serie A, ma ha anche “causato” la presenza di due di loro nella consueta Top 11 FIGC. Parliamo di Cristiana Girelli ed Emma Kullberg. Vediamo insieme le motivazioni come riportato dal sito della Federazione. Emma Kullberg oltre ad essere la giocatrice con più tocchi effettuati in questo turno di campionato (110), la bianconera è stata – tra i difensori – la prima per passaggi effettuati sulla ¾ avversaria (27). Cristiana Girelli oltre ad essere l’unica giocatrice ad aver firmato una marcatura multipla nella giornata di Serie A appena conclusa (doppietta contro la Sampdoria), la bianconera è stata prima per percentuale di passaggi riusciti sulla ¾ avversaria tra le attaccanti che ne hanno effettuati almeno 10 in quella zona del campo (80% – 8/10)”.