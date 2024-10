Juve Women, gol con l’Italia femminile per Beccari

La giocatrice della Juve Women Beccari ha segnato in amichevole con l'Italia femminile contro la Spagna: le parole del ct Soncin

Serata speciale per la giocatrice della Juve Women Beccari, che ha segnato un gol con la maglia dell’Italia femmine contro la fortissima Spagna. Match terminato 1-1, con le Azzurrine che continuano quindi il loro ottimo percorso anche in questa amichevole di lusso. Al termine della partita il ct Soncin in conferenza stampa ha detto: “Serata stupenda, le ragazze hanno messo in campo i principi su cui lavoriamo da mesi. Abbiamo giocato con mentalità e grande consapevolezza. Ci siamo difese, abbiamo attaccato e potevamo anche vincere. Questo gruppo ha una grande alchimia e questo ci porta a rimanere in partita fino a quando c’è la possibilità. Il pubblico ci ha spinto e sono contento per la meritata ovazione al gruppo”.

ITALIA-SPAGNA 1-1: il tabellino

Italia (3-4-3): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini (dal 20’ st Piga), Linari; Bergamaschi, Caruso (dal 9’ st Greggi), Giugliano, Boattin (dal 26’ st Soffia); Cantore (dal 9’ st Cambiaghi), Giacinti (dal 20’ st Beccari), Bonansea (dal 1’ st Dragoni). A disp: Durante, Shore, Filangeri, Oliviero, Severini, Schatzer, Glionna, Goldoni, Girelli. All: Soncin

Spagna (4-3-3): Coll; Sheila, Mendez, Codina (dal 30’ st Fernandez), Olga (dal 23’ st Battle); Guijarro (dall’11’ st Putellas), Abelleira (dal 30’ st Jimenez), Lopez Serrano; Amaiur (dall’11’ st Del Castillo), Martin-Prieto (dal 22’ st Redondo), Garcia. A disp: Sullastres, Nanclares, Hermoso, Ouahabi, Lloris. All: Tomé

Marcatrici: 41’ st Redondo (S), 43’ st Beccari (I)

Arbitro: Wildfeuer (Ger). Assistenti: Joos (Ger) e Matysiak (Ger). Quarto ufficiale: Frazza (Ita).

Note: ammonite Di Guglielmo (I), Codina (S). Spettatori 4700