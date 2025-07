Juve Women, le informazioni sull’amichevole con lo Zurigo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con lo Zurigo.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La prima uscita della pre season della Juventus Women avverrà presso l’Allianz Training Center di Vinovo. Il centro sportivo bianconero sarà, così, il teatro dell’amichevole delle bianconere con lo Zurigo. Sfida, quella con la formazione svizzera, in programma venerdì 1° agosto 2025 alle ore 18:00”.

Le altre informazioni

"L'incontro si disputerà a porte chiuse e sarà visibile esclusivamente su invito. Dove verrà trasmessa, dunque, la sfida? DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVENTUS WOMEN-ZURIGO La sfida tra le campionesse d'Italia in carica e la compagine elvetica – che ha chiuso la scorsa stagione in semifinale play-off arrendendosi allo Young Boys, poi vincitore del titolo – sarà trasmessa in diretta sul canale ufficiale YouTube della Juventus".