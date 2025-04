Juve Women, Girelli: “Scudetto che ha un sapore diverso dagli altri”

Juve Women, le parole di Canzi

L’allenatore bianconero Canzi ha invece detto: “Le ragazze sono state meravigliose, la cornice stupenda. A questi livelli non mi era stato mai permesso di allenare, vincere uno Scudetto è un sogno. Sotto l’aspetto emotivo è davvero incredibile quello che sto provando oggi. Devo ringraziare prima di tutto il Club, per avermi dato questa grandissima opportunità, la mia famiglia, chi mi vuole bene. Girelli? Non ho parole per descrivere Cristiana, si è messa a disposizione dal primo giorno, si è allenata come non mai. Faccio questo mestiere da 40 anni, ma non ho mai provato un’emozione simile. Questo è il momento per festeggiare: poi arriverà quello di tornare a concentrarci per il prossimo obiettivo. Credo che Girelli oggi si mette sul petto la stella del decimo Scudetto: non si può far atro che ammirare una giocatrice del genere”. Nel frattempo arriva una notizia di calciomercato: Juve scatenata, vuole un colpo dal Barcellona <<<