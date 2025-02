Juve Women, Girelli rinnova fino al 2026: “Lunga storia d’amore

La Juve Women ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2026 di Cristiana Girelli: le parole dell'attaccante bianconera

La Juve Women ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2026 di Cristiana Girelli. Ecco le sue parole: “Qualche settimana fa, il 24 gennaio, ho avuto il privilegio di raggiungere le 200 presenze con la Juventus segnando e festeggiando con le mie compagne il successo ottenuto contro l’Inter. È stata indubbiamente una serata perfetta. Oggi (venerdì 14 febbraio), però, le emozioni sono ugualmente forti perchè ho firmato un altro prolungamento di contratto con questi colori. Considerando il giorno nel quale è arrivato, San Valentino, posso dire che è il rinnovo di una lunga storia d’amore tra me e la Juventus“.

Juve Women, le parole di Girelli

"Alla Juventus, pur essendo arrivata a 28 anni, posso dire di essermi formata come atleta. Spesso ricordo alle ragazze più giovani, soprattutto a quelle attualmente nel Settore Giovanile, ma che ogni tanto salgono in Prima Squadra per allenarsi con noi, di sfruttare a loro favore l'attenzione del nostro Club nello sviluppo a 360° delle proprie atlete. Tornando a me, fisicamente mi sento molto bene in questo momento e sono felice che quest'anno l'intensità degli allenamenti si sia alzata notevolmente con l'arrivo di Mister Canzi. Per quanto mi riguarda, più passano gli anni e più devi spingere sull'acceleratore per mantenere un buono stato di forma. Ogni giorno ne approfitto per lavorare sul mio fisico, curo tutti i dettagli per presentarmi nella migliore condizione possibile il giorno della partita. Non voglio fermarmi qui, non mi accontento", ha concluso.