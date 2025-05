Juve Women, Girelli: “Nazionale? Ogni torneo è una storia a sé”

Le parole dell'attaccante della Juve Women Girelli a margine della presentazione della 28esima edizione del Torneo Mondiale Manlio Selis

Intervistata da Sky Sport a margine della presentazione della 28esima edizione del Torneo Mondiale Manlio Selis, l’attaccante della Juve Women Cristiana Girelli ha detto: “Diciamo che i tornei che facevo da bambina non erano organizzati così bene. Come ha detto Martina (Rosucci, ndr), questo torneo unisce veramente dei valori importantissimi. Sono molto grata di essere qui, ovviamente di aver ricevuto il premio, ma soprattutto di aver partecipato perché ci sono state veramente testimonianze molto importanti”.

Juve, le parole di Girelli

Sul gol in finale di Coppa Italia: "L'ho rivisto quando sono andata in panchina, tra il primo e il secondo tempo Martina mi ha detto "riguardalo perché hai fatto un bel gol". Lei è sempre molto gentile, ma anche molto critica a volte, quindi quando dice qualcosa è sicuramente molto oggettivo. Nazionale? Sappiamo che ogni torneo è una storia a sé. Adesso, prima dell'Europeo, ci sono due partite importantissime di Nations League che potrebbero darci la possibilità di vincere per la prima volta il girone, quindi di arrivare nella Final Four. Pensiamo a partita dopo partita, ovviamente, però il pensiero più grande è quello di quest'estate".