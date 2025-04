Juve Women, Girelli: “Il gol è stata un’esplosione di gioia”

Le parole dell'attaccante dell'Italia femminile e della Juve Women Cristiana Girelli dopo il gol contro la Danimarca

Uno dei tre gol segnati dall’Italia femminile contro la Danimarca è stato dell’attaccante della Juve Women Cristiana Girelli, che al termine della partita ha commentato: “Il gol è stata un’esplosione di gioia perché mi mancava in Nazionale da un po’ di tempo. Ci tenevo tanto, soprattutto in un partita delicata come questa. Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, per migliorare la classifica anche nei loro confronti. Sono felicissima per noi, per il nostro cammino. Ora il mister dovrà pagarci la cassa, perché quella che abbiamo è piccolina, umile. Adesso abbiamo chiesto al mister un regalo, una nuova cassa, perché la musica ci accompagna sempre”.

Italia femminile, le parole di Soncin

Una vittoria importante per l’Italia, che ha permesso alla Nazionale di raggiungere il secondo posto in classifica nel girone di Nations League. Il ct della nazionale azzurra Soncin ha quindi detto: “Una prestazione emozionante e indescrivibile, non finirò mai di ringraziare le ragazze per tutto quello che stanno dando, soprattutto quelle che sono subentrate abbiamo fatto una partita perfetta. È la dimostrazione dell’io a disposizione del gruppo: si è creata una alchimia incredibile che ci porta a fare gare del genere”. Nel frattempo arriva un annuncio improvviso: “Addio Juve, può andare via anche lui”<<<