Juve Women, Frecciarossa Game On – Women in Sport 2025: premiate Girelli e Cantore

Nel corso del “Frecciarossa Game On - Women in Sport 2025” sono state premiate anche le calciatrici della Juve Women Girelli e Cantore

Ieri sera a Roma si è tenuto il “Frecciarossa Game On – Women in Sport 2025”, evento di grande importante per il calcio femminile italiano a cui hanno partecipato anche diverse calciatrici della Juve Women. Cristiana Girelli, numero 10 delle bianconere, è stata premiata come miglior giocatrice assoluta della Serie A Femminile eBay 2024/25, la prima a ricevere questo riconoscimento per due volte in carriera. “Sono molto orgogliosa di questo premio – ha detto – la squadra ha fatto un campionato eccezionale e se ho la possibilità di fare tanti gol è perché le mie compagne di squadra mi mettono nelle condizioni di riuscirci. Il segreto sta sicuramente nel lavoro, ma anche nel fatto che ancora oggi, quando mi alleno e quando gioco, mi diverto come se fosse il primo giorno”.

Juve Women, le parole di Cantore

Premiata anche Sofia Cantore, a cui è stato consegnato il premio come miglior attaccante del torneo. "Il movimento del calcio femminile è in continua crescita e questo percorso passa anche da noi: come giocatrici siamo contente di avere questa responsabilità e di poter essere da esempio e di ispirazione per i bambini, non solo per le ragazze ma anche per tanti ragazzi", ha detto Cantore.