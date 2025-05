Juve Women, il saluto di Gama allo Stadium: “Tante emozioni”

La Juve Women, già Campione d’Italia, ha perso l’ultima partita della Poule Scudetto contro l’Inter per 1-0 ma tutti gli occhi erano puntati su Sara Gama. La storica giocatrice bianconera ha infatti detto addio al calcio giocato nella splendida cornice dell’Allianz Stadium: “Le emozioni sono tante, ho voluto abbracciare tutte le ragazze. Mi sono presa un po’ di tempo per salutare nel migliore dei modi. Non so se si può raccontare una serata del genere, racconterò sicuramente le emozioni che provate nel sentire il discorso delle mie compagne. Giocare all’Allianz Stadium è stato bellissimo, abbiamo alzato un trofeo che vale tantissimo per noi. Da bambina pensavo a divertirmi, non pensavo di poter avere questa carriera. Senza la passione e la voglia di divertirsi quando si è più piccoli sicuramente non arriva niente, quello è fondamentale. Ho avuto tanti momenti belli nella carriera, non potevo chiudere in una maniera migliore come accade quest’anno dopo aver vinto questo scudetto”.

Juve Women, le parole di Rosucci