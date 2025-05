Juve Women, Gama: “Ritiro? Dirlo al mondo è stato un sollievo”

Intervenuta su Small Talks, l'ormai ex giocatrice della Juve Women Sara Gama ha parlato dell'addio al calcio giocato

Intervenuta nel corso del podcast dello Juventus Creator Lab Small Talks, l’ormai ex giocatrice della Juve Women Sara Gama ha parlato dell’addio al calcio giocato: “Sto bene. Avevo deciso già diversi mesi fa, prima dell’infortunio. Dovevo solo dirlo al mondo. Il periodo difficile è stato prima, quando ho maturato la scelta. Quando la decisione è presa anzi è un sollievo ora poterne parlare liberamente. Ritorno a casa? Sicuramente Trieste fa sempre base, ci torno sempre ma poco. Torino-Trieste è lunga, in automobile sono cinque ore e mezza o sei”.

Juve, le parole di Gama

Sul calcio femminile: "Per far crescere il prodotto serve tempo e magari non generi quello che genera il calcio maschile. Però si dimentica sempre una fetta di storia: quando si è partiti e soprattutto quanto si è investito. Si pensa sempre che tutti i risultati debbano piovere dal cielo. C'è ancora tanto da investire. Critiche? Ne sentiamo da troppi anni. Adesso è diventato interessante vedere che la gente si è appassionata e conosce cose. Ora ci sono dibattiti, quindi trovi chi critica e chi risponde. Non siamo neanche più noi a doverci difendere, la gente sta cominciando a sapere e capire".