Juve Women, Forcinella di nuovo in prestito al Genoa

“Continua, dunque, il percorso di Forcinella tra le fila del club rossoblù con il quale nella passata annata ha chiuso al settimo posto a quota 42 punti nella serie cadetta. Oltre venti le presenze per l’estremo difensore trentino che anche in vista di questo campionato cercherà di recitare un ruolo importante tra i pali. In bocca al lupo per la prossima stagione, Camilla!”, ha concluso il club bianconero.