Juve Women, febbre Lehmann: primo allenamento in bianconero

Lehmann è scesa sui campi d'allenamento della Juventus Women per la prima volta: sui social i primi scatti della neo giocatrice bianconera

Primo giorno di allenamento della Juventus Women e di Alisha Lehmann. La calciatrice, neo acquisto bianconero, era la giocatrice più attesa agli ordini dell’allenatore Max Campi. Il giorno, quello a Vinovo della giocatrice, occasione per conoscere il resto del gruppo, è stato impresso in foto e pubblicato sul profilo social Instagram dalla stessa giocatrice.

Lehmann già in campo: per Douglas Luiz c’è da aspettare

Alisha Lehmann si è unita alla Juventus dopo una maxi trattativa che ha coinvolto sia la squadra femminile che quella maschile. Infatti, il primo acquisto della stagione della Juve è stato proprio Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa. Il giocatore ha coinvolto nell’operazione Lehmann, la sua fidanzata, tra le calciatrici più popolari del panorama mondiale. Per lei il momento di saggiare i campi di allenamento è arrivata, per Douglas Luiz non ancora. Il giocatore, dopo gli impegni con la Nazionale brasiliana, ha avuto un supplemento di ferie e per vederlo con la nuova maglia ci sarà ancora da aspettare.