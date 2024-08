Juve Women, due nuove amichevoli per la squadra di Canzi

La Juve Women si prepara ad affrontare due nuove amichevoli: i prossimi impegni e il calendario delle bianconere

La Juve ha annunciato due nuove amichevoli per la squadra Women. Ecco il comunicato: “Dopo la vittoriosa esperienza negli Stati Uniti, conclusa con la vittoria della “The Women’s Cup” in finale contro il Palmeiras grazie alla rete di Beccari, le bianconere sono rientrate in Italia per focalizzarsi al meglio in vista delle prime gare ufficiali della stagione. Quale modo migliore per prepararsi all’inizio della Serie A Femminile se non con due ulteriori test match, oltre a quello già fissato con il Bayern Monaco martedì 20 agosto?“.

Juve Women, i prossimi impegni

“Il primo dei due impegni le bianconere lo affronteranno cinque giorni dopo l’amichevole con le campionesse di Germania in carica e lo disputeranno presso l’Allianz Training Center di Vinovo con la Freedom FC Women che nella stagione 2024/2025 giocherà nella serie cadetta femminile. Fischio d’inizio fissato alle ore 18:00 di domenica 25 agosto. Dopo queste due sfide, la squadra di Massimiliano Canzi esordirà in campionato affrontando in trasferta il Sassuolo domenica 1 settembre alle ore 18:00. Successivamente, sabato 7 settembre – approfittando dell’assenza di impegni ufficiali – la Juventus Women si sposterà in Francia per affrontare l’Olympique Lyonnais in una prestigiosissima amichevole di livello internazionale. Il testa a testa con le transalpine andrà in scena alle ore 17:00 allo Stade “Pierre Rajon” di Bourgoin-Jallieu, un piccolo comune situato nel dipartimento dell’Isère, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, a pochi chilometri proprio da Lione”, ha concluso il club bianconero.