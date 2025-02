Juve Women, tutte le convocate in nazionale: la lista completa

Pausa nazionale per il calcio femminile: tutte le convocate della Juve Women.

Francia (Peyraud-Magnin)

La Francia gioca in Women’s Nations League, il 21 Febbraio con la Norvegia a Tolosa (h. 21.10) e il 25 Febbraio: con l’Islanda a Mans (h. 21.00)

Norvegia (Harviken)

Sempre per la Women’s Nations League: derby bianconero, il 21 Febbraio, e poi sfida alla Svizzera a Stavanger (25.2, h. 18.00)

Italia (Beccari, Bergamaschi, Boattin, Bonansea, Cantore, Lenzini, Girelli)

Doppia sfida per le azzurre: il 21 Febbraio Italia – Galles a Monza (h. 18.15), il 25 Febbraio Italia – Danimarca a La Spezia (h. 18.15)

Svezia (Bennison, Kullberg)

Per la UWNL: il 21 Febbraio Danimarca – Svezia a Odense (h. 19.15), il 25 febbraio sfida al Galles a Wrexham, in Galles appunto, alle 20.15)

Danimarca (Vangsgaard)

Svizzera (Calligaris)

Canada (Proulx)

Impegno in Pinatar Cup per il Canada, in Spagna. Il 19 febbraio con la Cina, il 22 con il Messico e il 25 con Taipei Cinese.