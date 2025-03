Women, Canzi: “Roma? Match difficile, dovremo giocare da Juve”

In vista della sfida della Poule Scudetto contro la Roma l'allenatore della Juve Women Canzi è intervenuto in conferenza stampa

In vista della sfida della Poule Scudetto contro la Roma l’allenatore della Juve Women Canzi ha detto: “Dobbiamo essere contenti di ciò che abbiamo fatto da inizio stagione, del nostro percorso fino a questo momento, ma dobbiamo anche essere consci del fatto che non è assolutamente sufficiente perchè adesso arriva il momento in cui le gare diventano più importanti e i punti più pesanti. La condizione fisica e l’attenzione faranno la differenza in questa Poule Scudetto. Chi starà meglio a livello fisico avrà più possibilità di vincere le partite e per quanto riguarda l’attenzione, quest’ultima sarà fondamentale perchè il peso specifico di ogni singola gara sarà inevitabilmente più alto. Le ragazze sono rientrate con grande entusiasmo e voglia di iniziare questa nuova fase del campionato”.