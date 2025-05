Juve Women, Canzi: “Partita con l’Inter sarà una festa”

In conferenza stampa, Massimiliano Canzi ha parlato della sfida all'Inter: per l'allenatore, il match sarà la festa dell'Allianz Stadium

Alla vigilia del match contro l’Inter, ha parlato l’allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi. Ecco le sue parole: “La parola giusta parlando di domani? Festa. Si affrontano le due migliori squadre del campionato, in campo con noi ci sarà l’Inter, squadra che è stata capace di disputare un grande campionato ed è stata la nostra competitor principale per tutta la stagione. Nessuna delle formazioni può cambiare le sorti del suo campionato, quindi ci aspettiamo davvero una partita spettacolare e, appunto, una festa, in una splendida cornice. Vogliamo fare una grande prestazione. E siamo sicuri che lo voglia anche l’Inter, per fare stare bene e divertire le persone che verranno all’Allianz Stadium”.

Canzi: “Il gruppo ha subito riattaccato la spina”

Il tecnico ha proseguito: “Nemmeno uno scrittore avrebbe potuto immaginare un finale più bello. Dopo la vittoria dello scudetto il gruppo ha riattaccato subito la spina. E così è stato anche a Firenze, sebbene abbiamo perso. Ci stava, dopo aver vinto il campionato, ma va detto che abbiamo giocato contro la squadra che nella poule ha fatto meglio. In campo c’erano ragazze che, in tutta la stagione, hanno disputato con profitto partite molto importanti in Italia e in Europa”. Leggi anche le parole di Rosucci su Canzi <<<