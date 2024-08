Juve Women, Gama: “Competizione molto importante”

In vista della sfida contro il Colo Colo di "The Women's Cup", il capitano della Juve Women Sara Gama è intervenuta ai microfoni del club

In vista della sfida contro il Colo Colo di “The Women’s Cup”, il capitano della Juve Women Sara Gama ha detto: “È molto bello essere qui. Per noi è una grande opportunità, ho iniziato alla Juventus nel 2017 e questa è la prima volta che veniamo negli Stati Uniti per partecipare a un torneo così grande con squadre provenienti da nazioni diverse da quelle europee. Abbiamo un nuovo allenatore, abbiamo cambiato diverse giocatrici ed è un buon modo per testare il nostro lavoro in uno scenario differente. Siamo arrivate da poco, abbiamo svolto la prima sessione di allenamento e ci siamo allenate bene”.

Juve Women, le parole di Gama

“Questa competizione è molto importante – ha continuato -, è un’avventura differente, sia per noi che siamo qua dall’inizio che per le nuove, in cui abbiamo la possibilità di cimentarci in un torneo oltreoceano. Credo sia molto bello, stiamo lavorando da tempo e un torneo del genere ti dà l’opportunità di testarti anche in un ambiente nuovo. È importante per continuare a unirci come gruppo”.