Juve Women, Canzi: “Contro la Samp prestazione importante”

Massimiliano Canzi ha commentato il successo della Juventus Women contro la Sampdoria, elogiando le sue ragazze per la performance di squadra

Attraverso i canali ufficiali del club, Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato in sala stampa a seguito del successo per 2-0 sulla Sampdoria. Ecco le sue parole: “Oggi il risultato era più importante della prestazione. È stata una partita difficile perché la Sampdoria non ha mai cambiato atteggiamento, qualsiasi fosse il punteggio. È stata una sfida rimasta in bilico fino al 2-0, poi dopo il secondo gol abbiamo iniziato ad avere occasioni importanti che non abbiamo concretizzato. Abbiamo concesso un po’ troppe palle inattive dove chiaramente si può rischiare di subire gol”.

Canzi: “Gallo? Esordio motivo di vanto”

Successivamente, l’allenatore della Juventus Women ha parlato di alcune singole calciatrici oggi in campo contro la Sampdoria. Ecco cosa ha detto: “Oggi è entrata Rosucci che sta acquisendo sempre più minutaggio, è entrata Pelgander che aveva avuto poche possibilità fino ad adesso e poi avere la possibilità di far esordire una ragazza del settore giovanile come Gallo è motivo di vanto e di orgoglio per tutto il club visto il tanto lavoro che c’è alle nostre spalle che merita grande attenzione e grande rispetto”.