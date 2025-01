Juve Women, Canzi: “Contro la Lazio partita complessa”

Intervistato nel pre match della partita contro la Lazio, ha parlato l'allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi

Intervistato nel pre-match della partita di Coppa Italia femminile contro la Lazio, ha parlato l’allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi. Ecco le sue parole: “La fortuna é che la società mi ha messo a disposizione una rosa molto ampia, molto completa e profonda. Oggi giocano tutte le ragazze che comunque hanno giocato tante partite titolari sia in campionato che in Champions League e ho la fortuna di farle girare. Oggi è una partita complessa contro una squadra che abbiamo incontrato tre volte e ogni volta ci ha messo in difficoltà. La partita è tutta da giocare”.

Canzi: “Caruso ha deciso di accettare l’opportunità”

Inoltre, sulla partenza di Arianna Caruso, il tecnico della Juve ha aggiunto: "Diciamo che Arianna è una giocatrice che qua ha dato tantissimo: 273 presenze. Ha avuto questa opportunità e lei ha deciso di accettarla. La Juve ha fatto i suoi calcoli e fino adesso é stato fatto tutto bene. Cercheremo a sopperire alla sua assenza, che é un'assenza importante, ma abbiamo giocatrici in rosa che sono in grado di farlo. Siamo contenti per lei, ma andiamo avanti per la nostra strada". Infine, su Cristiana Girelli, ha concluso: "É importante. Cristiana, Barbara Bonansea, Martina Rosucci… Sono tutte ragazze che spiegano a chi arriva che cos'è la Juve, cos'è questa maglia e questo club. Soprattutto hanno ancora lo spirito giusto per fare bene tanti anni".