Juve Women, Cantore: “Questo Scudetto ha un sapore diverso”

Sofia Cantore, calciatrice della Juventus Women, ha parlato del valore personale della conquista dell'ultimo Scudetto con le bianconere

Intervistata a margine della presentazione del docufilm Dream Like Juventus Women, Sofia Cantore ha parlato delle sensazioni dopo la conquista dell’ultimo Scudetto. Ecco le sue parole: “Sicuramente se penso al primo Scudetto ero piccola, ho giocato poco e anche il secondo che ero infortunata sicuramente questo Scudetto ha un sapore un po’ diverso dal punto di vista personale. Però poi la gioia alla fine è sempre la stessa nel senso il primo Scudetto mi ricordo che l’avevamo festeggiato come se non ci fosse domani, però sicuramente è sempre bello essere utile alla squadra anche in termini di concretezza e io sono contenta ovviamente della vittoria e basta”.

Cantore: “Quest’anno ho giocato di più divertendomi”

Inoltre, sulla vittoria del premio di migliore giocatrice della stagione, Cantore ha aggiunto: “Ho fatto tante stagioni dove mi sono messa e creata delle aspettative da sola e penso che siano state i miei più grandi limiti e questa stagione oggettivamente non ho pensato a niente nel senso che ho giocato divertendomi e cercando di dare una mano alla squadra. Credo che come ho detto prima il clima che c’è stato dall’inizio abbia aiutato tanto e quindi niente sono felice ma non me l’aspettavo però penso che sono soddisfatta per quello che sono riuscita a fare”. Leggi anche le parole di Lehmann sulla stagione della Juventus Women <<<