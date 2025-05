Juve Women, Cantore: “Quest’anno ho sentito subito la fiducia”

Sofia Cantore ha parlato della sua stagione con la Juventus Women: per la giocatrice, si sarebbe percepita sin da subito un'aria differente

A margine della presentazione del docufilm Dream Like Juventus Women, Sofia Cantore ha risposto ad alcune domande sulla stagione delle bianconere. Ecco le sue parole: “Probabilmente quest’anno ho sbloccato anche un po’ il cinismo sotto porta. Non lo so, quest’anno mi è stata data tanta fiducia anche dal mister e dalle compagne, ho sentito subito che c’era della magia nella squadra e ho cavalcato un po’ l’onda dell’entusiasmo. Ho cercato sempre di giocare divertendomi e credo che è l’unico modo in cui puoi lasciare un po’ da parte la pressione, che ovviamente è sempre presente, perché qua l’unica cosa che conta è vincere. Però diciamo che se riesci anche a divertirti, secondo me, poi esci anche meglio nelle giocate in generale”.

Cantore: “Buoni segnali anche in Champions”

La giocatrice ha proseguito: “Sicuramente quest’anno abbiamo dato buoni segnali anche in Champions, secondo me, ed è chiaro che quando vai a confrontarti con l’élite d’Europa è sempre impegnativo. Però sono partite stimolanti e chiaramente cercheremo di migliorare anche sotto questo punto di vista. Sicuramente chiudere con questa cornice i festeggiamenti dello Scudetto è stato veramente bello e siamo felicissime, ovviamente, c’erano tanti tifosi e niente è stato emozionante. Ma come ho detto i festeggiamenti sono finiti perché sabato abbiamo un’ulteriore prova molto importante e quindi siamo già concentrati su quella partita”. Leggi anche le parole di Lehmann sulla stagione della Juventus Women <<<