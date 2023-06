Juve Women, ufficiale l’arrivo di Cafferata: contratto fino al 2026

La JuventusWomen, ha annunciato, sul sito ufficiale, l'acquisto di Federica Cafferata, svincolatasi dopo l'esperienza alla Fiorentina. Ecco la nota del club bianconero: "Nuovo arrivo in casa Juventus Women. Le bianconere accolgono, dal 1° luglio 2023, Federica Cafferata, difensore classe 2000 nelle ultime due stagioni in forza alla Fiorentina. Firma un contratto fino al 30 giugno 2026. Federica muove i primi passi calcistici in Liguria, vivendo la sua prima avventura lontana da Genova con la maglia del Napoli nel 2019. Resta a Napoli per due stagioni, conquistando la Serie A e incrociando per la prima volta, durante quel periodo, la Juve sul suo percorso.