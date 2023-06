Juventus Women, ufficiale l’acquisto di Ella Palis: contratto fino al 2025

La Juventus Women ha acquistato dal Bordeaux Ella Palis, centrocampista. Per la ventiquattrenne contratto biennale, fino al 2025.

La JuventusWomen ha annunciato un nuovo innesto per la prossima stagione; si tratta di Ella Palis, centrocampista. Ecco la nota dei bianconeri: "Nata a Brou-sur-Chantereine, in Francia, il 24 marzo 1999. Centrocampista, nelle ultime tre stagioni in forza al Bordeaux. Questo l’identikit di Ella Palis, che dal 1° luglio 2023 sarà una nuova giocatrice delle Juventus Women. Firma un contratto fino al 30 giugno 2025.