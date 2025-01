Juve Women, Cafferata ceduta in prestito alla Lazio

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della cessione di Cafferata.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato sull’addio momentaneo di Cafferata, che ritorna dal prestito alla Samp e passa alla Lazio fino a giugno: “Federica Cafferata chiuderà la stagione 2024/2025 con la Lazio Women: la classe 2000, di proprietà della Juventus Women, termina l’avventura alla Sampdoria e passa alla squadra biancoceleste, in prestito con diritto di riscatto, fino al 30 giugno 2025”.

Il suo percorso

"Arrivata in bianconero nell'estate del 2023 dalla Fiorentina, dopo la precedente esperienza biennale al Napoli con cui ha conquistato anche la promozione in Serie A, Federica ha collezionato nella scorsa annata 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia, aggiungendo alla propria personale bacheca la Supercoppa Italiana vinta a gennaio. Ora, dopo l'avventura a Genova – città dove è nata – con la maglia blucerchiata, per lei è pronta quella alla Lazio Women, sempre nella massima serie italiana. In bocca al lupo, Caffe!".