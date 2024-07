Juve Women, UFFICIALE: Bruzzano allenatore della Primavera

La Juve Women ha un nuovo allenatore della Primavera: contratto biennale per Marco Bruzzano. Il comunicato bianconero

La Juve Women ha un nuovo allenatore della Primavera. Ecco il comunicato: “Ora è ufficiale: la Primavera Femminile ha un volto nuovo in panchina. Marco Bruzzano è il nuovo allenatore e firma un contratto che lo lega ai nostri colori per due anni, con opzione per il terzo. Classe 1993, Mister Bruzzano arriva in bianconero dopo l’ottima esperienza in Serie A Femminile alla guida del Como Women”.

Juve Women, Bruzzano nuovo allenatore della Primavera

“Nella passata stagione è stato il tecnico più giovane tra i club professionistici in Italia e la sua squadra è stata una delle rivelazioni del campionato, soprattutto nella prima parte della scorsa annata – ha continuato -. Quella in Lombardia è stata un’esperienza altamente formativa per il tecnico di Paderno Dugnano (in provincia di Milano), la sua prima come Primo Allenatore alla guida di una formazione di Serie A Femminile. Precedentemente, infatti, Marco aveva ricoperto il ruolo di Vice Allenatore di Sebastian De La Fuente – attuale tecnico della Fiorentina – sempre al Como Women. Nonostante la giovane età, però, la sua carriera da allenatore è iniziata molto presto, quando aveva poco più di vent’anni. Dai giovani calciatori, all’Under 14 femminile per passare, poi, in Primavera e successivamente in una Prima Squadra, prima come Vice e poi come Primo Allenatore. Ora è pronto per iniziare questa nuova avventura, a forti tinte bianconere, e noi cogliamo anche l’occasione per presentare anche il suo staff!“.